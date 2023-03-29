في خيمة لا تنطفئ نارها.. عائلة عواد تحرس أرضها ومنازلها في ترمسعيا



وطن- تقرير فاطمة مشعلة: حول موقد نار يجتمعون لحماية منازلهم وعوائلهم، يرتشفون الشاي والقهوة، ينامون ساعات قليلة، ويتناوبون على الحراسة بنفسٍ عال دون تراخٍ امام اعتداءات مستوطني "شيلو" المتكررة. هؤلاء هم أبناء عائلة عواد التي تتألف من ثلاثين فرداً (منهم أطفال ونساء وكبار في السن) من بلدة ترمسعيا شمال رام الله والبيرة.

يقول المُسن عودة عواد (66 عام) لـ "وطن" الذي يرابط وشقيقه وأبناءه وأحفاده في منطقة "رسم الدار" المحاذية لمستوطنة "شيلو" شمال شرق بلدة ترمسعيا، إن العائلة أقامت خيمة حراسة ليلية لحماية ثلاثة منازل وحيدة في سهل ترمسعيا الفسيح، خاصة عقب اعتداء المستوطنين، حيث حطموا الألواح الشمسية ورشوا غاز الفلفل على أفراد العائلة قبل حوالي اربعة أسابيع.

ويضيف عواد الذي استشهد شقيقه وزوج ابنته، وهو أسير محرر "يجب أن تثبت وجودك كفلسطيني هنا، فإما أن تدافع عن نفسك وأولادك ومنزلك وما تملك من أرض، وإما أن تكون مُجبراً على مغادرة الأرض".

على مسافة قريبة من الرجل المُسن كانت تجلس زوجته أمل أبو عواد (59 عاماً) وقد بان عليها الخوف على أبنائها وأبناء العائلة، وقالت لـ "وطن" بأنها تسهر في خيمة الصمود مع أبنائها السبعة وشباب العائلة رغم كبر سنها، بل وتشاركهم أطراف الحديث حول موقد النار.

ولا تتخلى عواد عن دور الأم خلال الحراسة، وتستثمر اشتعال النار وتشمر عن ذراعيها وتبدأ في اعداد الخبز على "الصاج"، ويأكل الصامدون الساهرون على سلامة منازلهم، ورغم دعوات الشبان المستمرة لها بالذهاب للنوم الا انها تصر على البقاء معهم في الخيمة.

ويقول أحد أبناء العائلة، عبد الله عواد (44 عاماً) لـ "وطن" أنه يقضي أياما لا يستطيع النوم فيها، ويبقى يقظاً لحماية المنازل، وخلال الليل يتفقد ضمن جولات متكررة محيط المنزل، كما يتفقد أبناءه أثناء النوم.

ويضيف، أقول لمستوطني مستوطنة "تشيلو": "اتركونا نعيش بأمان هذه أرضنا وملكنا".

ويأتي بعض المواطنين من سكان البلدة لمساندة عائلة عواد وينضمون لها خلال نوبات السهر والحراسة.

ويقول مشعل الكوك (42 عاماً) وهو احد هؤلاء المتضامنين، بأن عائلة عواد جسدت نموذجاً في الصمود لحماية ما تبقى من أراضي سهل ترمسعيا، وأن وجود منازل العائلة أعاق التوسع الاستيطاني لأربع مستوطنات مجاورة وهي الأقرب "تشيلو" و"عادي عاد" و"راحيل" و"حامي حام."

ويشير الكوك الى أن دعم العائلة من قبل أبناء البلدة ضرورة ملحة، وحماية منزل العائلة وتثبيتها على أرضها يُعتبر حماية أيضاً لسهل ترمسعيا البالغة مساحته 6 آلاف دونم، يحاول أهالي ترمسعيا حمايته أيضاً عبر زراعته بأشجار الزيتون.

ولا يقتصر دعم عائلة عواد على أبناء البلدة فقط، بل من نشطاء من خارج ترمسعيا يأتون لمساندتهم.

ويقول الناشط عبد الله أبو رحمة لـ "وطن" بأن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أقامت خيمة دعم ثانية في البلدة، ودعت النشطاء للسهر فيها والتداعي في حال تعرضت العائلة لمخاطر ناتجة عن اعتداءات محتملة للمستوطنين.

وتملك العائلة 70 دونم من الأراضي، صودر منها 20 دونما، من ضمن أراضي سهل ترمسعيا البالغة حوالي خمسة آلاف دونم.