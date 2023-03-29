في عام 1976 كانت الرصاصة الاولى في مخطط التجزئة

كتب: عوض عبد الفتاح

يمكن اعتبار "يوم الارض" الرصاصة الاولى التي اطلقت على منظومة الابرتهايد، وتحديدا على أحد أهم أعمدة نظام الفصل العنصري، الا وهو التجزئة او التقسيم ؛ الجغرافي والديمغرافي والثقافي. والمعنى أن الاضراب الشهير الذي نفذه فلسطينيو ال48،المنسيون، وما أعقبه من مواجهات غير مسبوقة من حيث اتساعها وحدتها، دفع بالفسطينيين في الارض المحتلة عام67، إلى الالتحاق بالاضراب، في أول عمل وحدوي، منذ النكبة، شمل فلسطين التاريخية المجزئة، بين البحر والنهر. لقد وضع ذلك الحدث الكبير، الذي اجترحه هولاء الفلسطينيون الذين نجوا من مخطط الاستئصال ، المدماك الاول في مسار اليقظة و الوعي بوحدة فلسطين وشعبها .

ليس بالضرورة أن الذين خططوا، او صنعوا يوم الارض في الميادين والشوارع وأزقة البلدات الفلسطينية، داخل فلسطين المحتلة عام 1948، أقدموا على ذلك بوعي مسبق بهذه النتيجة الفعلية، أي تحطيم الحواجز النفسية والثقافية، التي نظّر ت لها ونفذتها المؤسسة الصهيونية . لم يتوقعوا، وهم الذين كانوا خارج مؤسسات الحركة الوطنية الفلسطينية، وعملية صنع القرار ، أن يتحول قراراهم بالتحدي، وتنفيذ قرار الاضراب الشامل، الى صانعي يوماً وطنيا لعموم الشعب الفلسطيني، عابرا للتجزئة والتقسيم.

كان الهدف المباشر للاضراب، الدفاع عن اراضيهم، التي كانت تُسحب من تحت ارجلهم بصورة متسارعة، وتُهدد مصادر عيشهم، وبقائهم، و تطورهم. لا شك أن تراكم افرازات سياسات القمع والنهب وممارسات الاستعمار الداخلي، من جهة، و مواكبة و تفاعل النخبة، السياسية والمثقفة والمتعلمة، المتنامية، مع قضايا السياسة و تطورات وصعود الحركة الوطنية الفلسطينية في اماكن اللجوء، من جهة أخرى، كل ذلك انتج حالة غضب عامة تحولت الى غضب شعبي ومواجهات عنيفة في عموم الجليل والمثلث والنقب والساحل .

لم يكن مصطلح الابرتهايد سائداً بين الناس، ولا حتى المثقفين، فالناس عموماً، رغم تكيّفهم مع واقع الحياة، نظروا إلى اسرائيل ككيان غازٍ ،غريب جاء من الخارج، وأن مسألة وجوده مؤقتة. أما النخبة المسيسة، فقد انقسمت في نظرتها وتعريفها لدولة اسرائيل، بين من ميّز اسرائيل، التي اقيمت على 78% من فلسطين على أنها تجسيد لحق تقرير المصير لليهود، والحركة الصهيونية، ومن نظر اليها كتجسيد وامتداد لحركة استعمارية استيطانية . وربما كتاب "الاستعمار الصهيوني في فلسطين" الصادر عام 1965، للأكاديمي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، فايز الصايغ، كان فريدا، في ذلك الوقت، في عقد المقارنة بين اسرائيل ونظام الابرتهايد في جنوب أفريقيا . كما أنه حتى بعد صدور قرار ادانة الصهيونية كحركة عنصرية، من قبل الامم المتحدة عام 1974، نادرا ما ظهر مصطلح الابرتهايد في الخطاب السياسي والثقافي الفلسطيني. فبعد احتلال الضفة والقطاع، عام1967، حتى تعريف اسرائيل كنظام استعماري استيطاني،وهو التعريف الاصيل والادق، بدأ يختفي بعد أن دفع اللاعبون الدوليون والعرب، منظمة التحرير الفلسطنينية، الى قبول دولة في ذلك الجزء الصغير من فلسطين. وبات مصطلح " المحتل او الاحتلال الاسرائيلي" مهيمنا على الخطاب الرسمي لمنظمة التحرير ، بفرضية أن الاحتلال الضفة والقطاع منافٍ للشرعية الدولية وبالتالي فهو مؤقت، وبناء عليه ظنوا أن الدولة قادمة ولا ينقص سوى التخلي عن كامل الطموحات الفلسطينية . وبهذا تم فعليا، اسقاط تعريف اسرائيل كونها كياناً استعماريا ولد منه نظام فصل عنصري.

لم يوقف يوم الارض مخطط الاستيلاء على الارض، ولا المشروع الصهيوني التوسعي،وان كان نجح في حينه في استرجاع حوالي 20 الف دونم، كانت قد خططت المؤسسة الصهيونية بتحويلها الى منطقة عسكرية مغلقة. ولكن هذا اليوم التاريخي، وما تبعه من تصاعد من ايام نضالية ومقاومة الشعبية، وولادة حركات سياسية وطنية واطر شعبية وطلابية، وضع عتلة في دولاب مشروع التجزئة الاستعمارية والتفتيت، تحديدا في مجال الهوية والانتماء. ولا يغير من هذه الحقيقة، أن أوساطاً سياسية وشرائح اجتماعية، تكيفت مع ضغوطات وإغراءات المؤسسة الصهيونية، التي تتنصل من الارتباط والانتماء للشعب الفلسطيني، وبعضها انحدر نحو تحالفه المشين مع حكومة صهيونية.

واليوم تأتي تقارير المنظمات الدولية، وبفضل النضال الفلسطيني الوحدوي، الشعبي، لتضع النقاط على الحروف، وتعرف اسرائيل، ومنذ إقامتها، كنظام فصل عنصري، وأن هذا النظام ليس مقتصراً على مناطق ال 67، بل هو ولد مع اسرائيل منذ عام 1948. معنى ذلك، أن جميع الفلسطينيين من البحر الى النهر ، يرزحون تحت نظام فصل عنصري.وكل ذلك ما كان ليحدث لو أن هذا الجزء من شعب فلسطين بما فيه اللاجئون، الذي كانوا أول ضحايا النكبة، صمت على هذا الظلم، المتواصل، والآخذ في التصاعد طرديا مع تصاعد اشكال الرفض والتمسك بالهوية والانتماء، وفكرة فلسطين الواحدة.

لقد جرى الفصل منذ اليوم الاول من خلال جريمة التطهير العرقي، فصل الناس عن وطنهم وتحويلهم الى لا جئين، ومحاصرة من نجوا من جريمة الطرد، واخضاعهم تحت الحكم العسكري. وتكرس ذلك قانونيا عبر قانون املاك الغائبين، وقانون العودة، عام 1950 و1952، وقوانين اخرى التي لا تزال تشكل ركيزة نظام الابرتهايد الصهيوني، نظام الفصل.

لقد وضع الوجود الديمغرافي الفلسطيني، والنضال والصمود الفلسطيني، ورغم ازمة الحركة الوطنية الفلسطينية، هذا النظام العنصري، أمام مأزق وجودي، سيظل يتفاقم الى أن يسقط، وذلك عندما تتوفر وتنضج حركة وطنية متجددة وذات قيادة قديرة مرتبطة بشعبها لا وكيلا للاستعمار .