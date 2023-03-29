وكالة بيت مال القدس وجامعة القدس توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم والتدريب

وطن: وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس، وجامعة القدس، اتفاقية لتطوير منظومة بيت المال للتعليم والتدريب، تهم في مرحلة أولى الحرف المرتبطة بالاختصاصيين النفسانيين، للتكفل بالحالات الأولية لأشخاص في وضعية اضطراب نفسي، والبيئة والتوازن الطبيعي وتدوير النفايات، والتسويق الرقمي لمنتجات التجار والجمعيات.

وجاءت الاتفاقية التي وقعها المدير المكلف بتسيير الوكالة الدكتور محمد سالم الشرقاوي، ورئيس جامعة القدس الدكتور عماد أبو كشك، على هامش الدورة الأولى لمنتدى الأيام الحرة الذي نظمه الطرفان في إطار احتفال الوكالة بيوبيلها الفضي هذا العامز

وأوضح أن الوكالة لا تقتطع أية رسوم أو مصاريف من أموال التبرعات الموجهة للمشروعات، لأن ميزانية تسييرها مُؤمنة كليا من المملكة المغربية في حدود 1,5 مليون دولار سنويا، بينما تدبر كذلك ميزانية أخرى تتراوح بين 3،4 و 4 ملايين دولار للمشروعات، وهي ممولة كذلك بنسبة 100% من المملكة المغربية في صنف تبرعات الدول، وحوالي 70% في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.

من جهته أشاد الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس بما تقدمه الوكالة من أجل القدس وتنميتها وتعزيز صمود أهلها.

وأشار الى أن إطلاق المنتدى ليكون منصة للتفكير والتأمل بحثا عن حلول خلاقة وإبداعية على أن تكون واقعية وعملية قابلة للتنفيذ ومحل إجماع وتوافق من أصحاب الشأن لإيجاد وطرح الحلول البديلة لمسألة التنمية في المدينة المقدسة.

من جهته أكد رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني أهمية دور وكالة بيت مال القدس وما تقدمه من مساعدات وتلبية لاحتياجات أهلها في ظل هذه الظروف التي تعيشها المدينة المقدسة.

من جانبه أكد السفير المغربي في فلسطين عبد الرحيم مزيان أن دعم صمود المقدسيين اقتصاديا واجتماعيا يجسد الحالة بأن استقرار وأمن مدينة القدس هو استقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

بدوره حيا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين القائمين على المنتدى الذي سيعمل على دعم صمود القدس وأهلها ومؤسساتها.

وأشاد نائب محافظ القدس عبد الله صيام بدور وكالة بيت مال القدس مشيرا الى انها من خلال خطتها تعمل على تحسس الاحتياجات والتحديات التي تواجه القدس وأهلها وتعمل في عدة قطاعات حيوية وهي الصحة والتعليم والشباب والمرأة.

وثمن وكيل وزارة القدس سعيد يقين، الجهود المغربية من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف التي تعمل في دعم أهل القدس وتعزيز صمودهم.

ودعا المهندس عدنان سمارة رئيس مجلس الإبداع والتميز إلى دعم أهل القدس وتثبيت المرابطين،معربا عن أمله في أن يتمكن المنتدى من الخروج بمقترحات إبداعية قابلة للتطبيق تصب في خدمة القدس ومؤسساتها.