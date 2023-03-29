قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر واندلاع مواجهات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأعتلت أسطح عدة منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.