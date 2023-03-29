عضو مجلس نقابة المحامين المحامي أمجد الشلة لوطن: الاعتداء على القاضي عماد ثابت جريمة خطيرة و كبيرة و لها مدلولات مخيفة

وطن: قال المحامي امجد الشلة في اتصال هاتفي مع وطن، إن الاعتداء الذي تعرض له القاضي عماد ثابت في طولكرم هو اعتداء آثم و خطير.

و اعتبر الشلة ان هذا الاعتداء لا يقتصر على فعل جاني ضد قاضي بل ان الامر يتعدى لما هو اخطر من ذلك بكثير حيث ان الاعتداء على القضاة هو من اخطر الاعتداءات و اشدها فتكا بالمجتمع وذلك لما يمثله القاضي من موقع مسؤولية وظيفية و ولاية حكم.

و أكد عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، أن النقابة تنظر بعين الخطورة الى هذه الجريمة النكراء و تطالب كافة الجهات المعنية تحديدا الامنية بتحمل مسؤولياتها و القاء القبض على الجاني و تقديمه للعدالة حسب الاصول و القانون.

و شدد على أن نقابة المحامين تعتبر ان القضاء صمام امان في البلد و للمجتمع و لا يجوز بأي حال من الاحوال او بأي شكل من الاشكال المساس بشخص القاضي او بحرمة القضاء او بقدسية القضاء.

و أكد أن المحامين يقفون صفا متراصا خلف حماية المبادىء الراسخة التي نتربى عليها بأن المحامين هم القضاء الواقف و انهم درع واقي للقضاء المستقل و لاستقلالية القضاء و داعمين دوما للوصول الى قضاء قوي يحظى بهيبة و مكانة مجتمعية عالية في المجتمع و توفير كل ما يلزم من دعم لوجستي و معنوي لجهاز القضاء

و بالنهاية تمنى المحامي الشلة السلامة للقاضي عماد ثابت سائلين الله ان يمن عليه بالشفاء العاجل و مغادرة المستشفى باقرب وقت ممكن.