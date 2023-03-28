الأسير وائل يقين النتشة يدخل عامه الـ24 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير وائل يقين النتشة (57 عامًا) من الخليل، عامه الـ24 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2000، وهو من عمداء الحركة الأسيرة، ومحكوم بالسّجن المؤبد مدى الحياة.

وتعرض الأسير النتشة لتحقيق قاس بعد اعتقاله لأكثر من ثلاثة شهور، وتعرض قبل خمس سنوات لاعتداء من قبل مجموعة من السّجانين في سجن (نفحة)، بعد مواجهته لسياسة التفتيش العاري، أثناء نقله من سجن (نفحة، كما وواجه العزل الإنفرادي وجملة من (العقوبات) بحقّه.

وخلال سنوات اعتقاله فقد والدته، وحرمه الاحتلال من وداعها.