"العمل الدولية": مئات الآلاف فقدوا وظائفهم إثر زلزال تركيا وسورية

وطن: فقد نحو 828 ألف عامل مصدر رزقهم في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا، وشمال سورية في شباط/ فبراير، وفق ما ذكرت منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء.

ودعت منظمة العمل الدولية إلى تقديم الدعم العاجل لمئات الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم. وتوقعت المنظمة أن نحو 828 ألف عامل في البلدين فقدوا مصدر دخلهم عقب الكارثة التي حدثت في 6 شباط/ فبراير الماضي، بحسب تقرير نشرته الثلاثاء.

وأشارت البيانات الأولية للمنظمة إلى أن 658 ألف عامل فقدوا مصدر دخلهم في تركيا إثر الزلزال.

وذكرت المنظمة أن هؤلاء العمال المتضررين يواجهون خسائر في الدخل يزيد متوسطها عن 230 دولارًا شهريًا لكل منهم، طالما لم يجدوا عملا.

وفي سورية فقد 170 ألف شخص وظائفهم بسبب الزلزال، بحسب تقديرات المنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة، جيلبرت هونغبو، إن توفير فرص عمل "أمر ضروري للاستجابة الفعالة والشاملة لهذه الكارثة".

ولفت إلى أنه لا يمكن للناس أن يبدأوا في إعادة بناء حياتهم، إلا إذا استعادوا مصدر رزقهم.