وفاة عامل اثر انفجار وقع في منجرة في مدينة بيتونيا

وطن: توفي عامل في الاربعينات من عمره نتيجة تعرضه لانفجار في منجرة في مدينة بيتونيا .

وأفاد احد ضباط الدفاع المدني في موقع الحدث ان بلاغا قد ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 16:50د حول اندلاع حريق وقع في منجرة في بيتونيا وعند وصول الطاقم الى الموقع وجد عاملا تعرض لاصابات بليغة نتيجة تعرضه للانفجار وقاموا باخلائه وتسليمه الى الطواقم الطبية في الموقع .

يذكر أن هذا الموقع قد شهد انفجارا خلال شهر حزيران العام الماضي .

وما زال فريق من الدفاع المدني والشرطة والامن الوقائي في الموقع لاستكمال اجراءات التحقيق بهذا الحدث.

