رويترز: بايدن لم يوجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة واشنطن

وطن: قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يوجه دعوة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله ان بايدن لم يوجه اي دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

وكان سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال توم نيديس، قال إنه من المرجح أن تتم دعوة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد عيد الفصح في أوائل شهر أبريل المقبل.

وقال السفير الأمريكي لإذاعة جيش الاحتلال إن "نتنياهو سيدعى قريبا لزيارة البيت الأبيض. وأعتقد أنه سيدعى لهذه الزيارة بعد عيد الفصح".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال كشفت في وقت سابق أن مسؤولين أمريكيين كبارا نصحوا نتنياهو بعدم زيارة واشنطن في الوقت الحالي، معللين ذلك بالقول إن الرئيس جو بايدن لن يتجنب الانتقاد العلني لحكومة الاحتلال خلال الزيارة.