الدفاع الروسية تعلن رفع إنتاج الذخائر بمقدار 8 أضعاف بحلول نهاية العام

وطن: أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن شركات الإنتاج العسكري، ترفع من إنتاج الذخائر الفردية بمقدار 7 – 8 أضعاف، بحلول نهاية العام الجاري.

الدفاع الروسية تعلن رفع إنتاج الذخائر بمقدار 8 أضعاف بحلول نهاية العاملأول مرة خلال العملية الخاصة.. الدفاع الروسية تعلن اعتراض قنبلة GLSDB أمريكة الصنع

وأوضحت وزارة الدفاع عبر "تلغرام"، أن مشاريع التحديث لشركات الدفاع الروسية، سمحت برفع وتيرة إنتاج الذخائر بشكل كبير.

وأضافت، وزارة الدفاع عبر "تلغرام"، أن رؤساء شركات التصنيع العسكري في منطقتي تشيليابينسك وكيروف، أبلغوا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالنتائج التي تم تحقيقها، بناء على أوامر وزارة الدفاع، وكذلك المشاريع التي تنفذها الشركات لتحديث وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وزيادة إنتاجية العمل".

وأشارت الوزارة، إلى أن مشاريع التحديث لشركات الدفاع الروسية، سمحت برفع وتيرة إنتاج الذخائر بشكل كبير، لتلبية احتياجات القوات الروسية، وأنه بحلول نهاية هذا العام سينمو إنتاج العينات الفردية من الذخائر بنسبة 7-8 مرات.

وقام وزير الدفاع سيرغي شويغو، بزيارة تفقدية لمؤسسات الصناعات الدفاعية بمقاطعتي تشيليابينسك وكيروف، للتحقق من سير عمل خطوط إنتاج القذائف والصواريخ، والتحقق من آليات مراقبة جودة هذه المنتجات الحربية.

ونوهت الوزارة في بيانها، بأن وزير الدفاع تحقق بنفسه من عمل الخطوط الآلية لإنتاج قذائف المدفعيات والدبابات وقذائف الهاون بمختلف العيارات، وكذلك الصواريخ الجوية غير الموجهة، ونظام مراقبة جودة المنتجات المذكورة.

من جانبه، وضع الوزير أمام رؤساء هذه الشركات مهمة رفع إنتاج مجموعة كاملة من المنتجات العسكرية، لاحقا.