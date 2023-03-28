قرار بقانون من الرئيس .. رئيس جهاز المخابرات يُعين وتُنهى خدماته بقرار من الرئيس بصرف النظر عن السن ويكون بدرجة وزير

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون رقم 4 بشأن تعديل قانون المخابرات العامة.

وجرى بموجب القرار بقانون الصادر تعديل المادة 4 من قانون المخابرات العامة رقم 17 لعام 2005 .

وجاء في القرار بقانون ان رئيس جهاز المخابرات العامة يُعين وتنهى خدماته بقرار من الرئيس بصرف النظر عن السن، كما يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير وله في سبيل ممارسة صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.

وصدر القرار بقانون بجريدة الوقائع الفلسطينية.