قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة

وطن: أعلنت الشرطة البرتغالية اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين في هجوم نفذ ضد مركز إسلامي في العاصمة لشبونة. وقالت الشرطة البرتغالية إن "شخصين قتلا وجرح عدد آخر، في هجوم بسكين على مركز إسلامي"، مؤكدة أنه تم اعتقال مشتبه به.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن الشرطة أطلقت النار على رجل يشتبه في أنه طعن شخصين في مركز إسماعيلي للمسلمين في لشبونة، واصفاً الحادث بأنه "عمل إجرامي".

وقال كوستا إن المشتبه به في المستشفى، مبيناً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن “هذا حادث منعزل، الشرطة تحقق في الهجوم ومن السابق لأوانه التكهن بشأن الدافع”.