البنك الإسلامي العربي يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين وغير العادي

وطن: عقد البنك الإسلامي العربي اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين وغير العادي اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك رشدي الغلاييني، وبحضور المدير العام للبنك هاني ناصر ، وممثل مراقب الشركات والمستشار القانوني للبنك وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال ومدقق حسابات البنك الخارجي شركة إرنست ويونغ فلسطين، وعدد من مساهمي البنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وكاتب الجلسة الأستاذة أديبة عفانة، مديرة دائرة الشؤون القانونية، ومراقبي الجلسة مدير الإدارة المالية ميسرة سلامة، ومدير إدارة المخاطر سائد مقدادي، وكانت نسبة حضور المساهمين 91.5%.

رحب رئيس مجلس إدارة البنك رشدي الغلاييني بالضيوف وعـرض عليهـم أهـم الإنجازات التـي حققهـا البنـك للعام 2022، مشيراً أن العــام 2022 كان مكمـلاً لمســيرة أهــداف البنــك الاستراتيجية، حيث تم تحقيـق النمـو المطلـوب لهـذا العـام وتحسـين وتطويـر الخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا والتــي انعكســت نتائجهــا بشــكل واضــح فــي توســيع قاعــدة عمـلاء البنــك وأدائــه المالــي القــوي. حيــث اســتمر البنك خلال العــام الماضــي فــي تســخير التطــورات التكنولوجيــة ذات الصلــة لتنميــة قدراتــه الرقميــة، محافظا عليها كأساس لعملياته واستراتيجياته، وســعيا ليكون البنــك الإسلامي الرقمــي الرائــد فــي قطـاع الخدمـات المصرفيــة للشركات والأفراد في فلسطين.

من جهته أشار المدير العام للبنك هاني ناصر أن البنك حقق أرباحاً بعد الضريبة بلغت قيمتها حوالي13.1 مليـون دولار مـع نهايـة العـام 2022، مقارنـة بأربـاح بلغـت حوالـي 11.7 مليـون دولار فـي العـام 2021، محققا بذلك نمو بحوالي 12%، كما بلغت أرباحه التشغيلية قبل الضرائب حوالي 22 مليون دولار مقارنة مع 18.5 دولار في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 18% ويعود بذلك بشكل رئيسي للنمو الملحوظ في إيرادات البنك التشغيلية.

أما على صعيد المؤشرات المالية الأخرى أضاف المدير العام للبنك هاني ناصر بأن موجودات البنك وصلت إلى 1,660,725,735 دولار، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء 1,392,048,763 دولار، في حين بلغ رصيد التمويلات الإئتمانية المباشرة إلى 1,028,339,808 دولار محققا نمواً مقارنة مع العام الماضي ليحافظ البنك على حصصه السوقية المميزة، وعلى صعيد الموجودات قد بلغت الحصة السوقية حوالي 8% وعلى صعيد التمويلات المباشرة وصلت إلى 9.42%، وأما على جانب ودائع العملاء وصلت الحصة السوقية حوالي 8.61%، كما استطاع البنك بالاحتفاظ بمخصصات ائتمانية كافية لمواجهة أية خسائر ائتمانية محتملة سواء على التمويلات المباشرة أو الأدوات المالية الأخرى.

وصادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4,000,000 دولار أمريكي وبنسبة 4.15% من القيمة الاسمية للسهم، وعلى توزيع أسهم مجانية بقيمة 4,900,000 دولار بنسبة 5.09% من القيمة الإسمية للسهم، والموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2022، وقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022 وفقا لأحكام القانون.

كما تم المصادقة على رفع رأس المال المدفوع ليصبح 101,119,252 دولار، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات بسقف 12,880,748 دولار ليصبح رأس المال بعد الزيادة 114,000,000 دولار وتفويض المجلس باتخاذ القرار بتحديد ألية وطريقة توقيت الزيادة لكل مرحلة، والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالمواد المتصلة برأس المال.

أخيراً تمت المصادقة على سياسة المكافأت والعلاوات والحوافز والاتعاب المقررة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في البنك وكذلك اعتماد النظام المعدل لصندوق ادخار موظفي البنك الإسلامي العربي.