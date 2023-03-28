جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد عمير لولح في نابلس

وطن: شيعت جماهير غفيرة في نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عمير لولح، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في عدوان الاحتلال على نابلس في 22 شباط/فبراير الماضي.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى النجاح الى مسقط رأسه ليوارى الثرى في مقبرة الشهداء في المدينة.

ورفع المشاركون في التشييع، العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال وجرائمه بحق ابناء شعبنا، وسياسته الهمجية

وارتقى لولح شهيدا متأثرًا بجروح أصيب بها في عدوان الاحتلال على نابلس في 22 شباط/فبراير الماضي التي ارتكبت فيها قوات الاحتلال مجزرة في مدينة نابلس استشهد فيها 11 مواطناً ، وأصيب أكثر من 20 آخرين، بعد محاصرة المقاومين الشهيدين حسام سليم (24 عاماً) ومحمد الجنيدي (23 عاماً).