مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية ويعتدون على رعاة الاغنام في الأغوار الشمالية

وطن: أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة، في الجهة الشرقية من سهل البقيعة في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن مجموعة من المستوطنين قاموا قبل أكثر من أسبوع بوضع حظيرة صغيرة ومجموعة من الأبقار في منطقة "الحنو" الواقعة في الجهة الشرقية من سهل البقيعة، ثم قاموا أمس بإقامة ثلاث حظائر "بركسات" في المنطقة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.

وأضاف، أن مساحة الأراضي التي من المتوقع أن تستولي عليها البؤرة بشكل كامل تقدر بحوالي 1800 دونم، علما أن هذه الأراضي مملوكة لمواطنين من بلدة طمون.

وأوضح أن المستوطنين الذين أقاموا هذه البؤرة نفذوا اعتداءات على الرعاة في وقت سابق، حيث قاموا قبل يومين بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم في الرأس، جراء ضربه بالعصي.