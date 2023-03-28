مستوطنون يقطعون 14 شجرة زيتون غرب بيت لحم

وطن: قطع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عددا من أشجار الزيتون في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين ، بأن مجموعة من مستوطني "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، قطعوا 14 شجرة زيتون مثمرة في منطقة "شِعَبْ خريان"، تعود لأحد المواطنين من عائلة سباتين.

يشار إلى أن المستوطنين قطعوا قبل حوالي عشرة أيام 50 شجرة زيتون في منطقة "شِعَبْ خريان" تعود لمواطنين من ذات العائلة، وهدموا سلاسل حجرية وقطعوا أسلاكا شائكة.