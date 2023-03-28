سفير واشنطن لدى الاحتلال يكشف عن موعد دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض

وطن: قال سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال توم نيديس، إنه من المرجح أن تتم دعوة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد عيد الفصح في أوائل شهر أبريل المقبل.

وقال السفير الأمريكي لإذاعة جيش الاحتلال إن "نتنياهو سيدعى قريبا لزيارة البيت الأبيض. وأعتقد أنه سيدعى لهذه الزيارة بعد عيد الفصح".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال كشفت في وقت سابق أن مسؤولين أمريكيين كبارا نصحوا نتنياهو بعدم زيارة واشنطن في الوقت الحالي، معللين ذلك بالقول إن الرئيس جو بايدن لن يتجنب الانتقاد العلني لحكومة الاحتلال خلال الزيارة.

ورغم تشكيل حكومة الاحتلال منذ نحو 3 أشهر إلا أن بايدن لم يوجه دعوة حتى اليوم إلى نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.