عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثا،بحماية قوات الاحتلال.

وافادت مصادر محلية، ان المستوطنين الذين اقتحموا "الأقصى" بقيادة عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا غليك، نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين ومنعتهم من الاعتكاف في المسجد وعرقلت دخولهم فجراً.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.