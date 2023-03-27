إصابات بالاختناق واحتجاز طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت المصادر، بأن المواجهات اندلعت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا .

كما فام جنود الاحتلال باحتجاز طفلا -لم تعرف هويته بعد- في منطقة القصر، قرب منطقة المواجهات .

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