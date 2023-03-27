الصحة: مستوطنون يهاجمون مركبة تابعة لمستشفى طولكرم أثناء نقلها عينات مخبرية وأدوية

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، مركبة تابعة لمستشفى طولكرم الحكومي وحطموا نوافذها، قرب بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، أن المركبة التي هاجمها المستوطنون كانت تنقل عينات مخبرية وأدوية بشكل مستعجل عندما تعرضت للاعتداء، وهو ما أدى لإعاقة حركتها وتأخر وصول العينات والأدوية، وإصابة الطواقم بداخلها بالهلع.

وأدانت الوزارة هذا الاعتداء، كما أدانت اعتداء المستوطنين على مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتحطيم زجاجها في وقت سابق مساء اليوم، في بلدة حوارة.

وأكدت الوزارة أن إمعان الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي وعرقلة حركة مركبات الإسعاف والمسعفين، يزداد بشكل كبير يوما بعد يوم، وأن هذا يتنافى مع المواثيق والحقوق الدولية كافة، وهو اعتداء صارخ ومتعمد على الحق الكامل في تأدية الواجب العلاجي الإنساني والمكفول من قبل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

وناشدت المؤسسات والمنظمات الدولية كافة، التدخل للجم الممارسات العنصرية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

(المصدر- وفا)