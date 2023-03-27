الهيئة المستقلة تدين الاعتداء على رئيس هيئة الجنايات بمحكمة طولكرم

وطن: ادانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة الاعتداء التي تعرض لها رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم القاضي عماد ثابت بعد ظهر اليوم الاثنين 27 آذار الجاري.

وقالت الهيئة المستقلة في بيان انه وفقا لمتابعاتها، فقد تعرض القاضي ثابت لاعتداء بأداة حادة بعدة طعنات أمام منزله ما أدى لإصابته بجروح في أنحاء مختلفة من جسمه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطالبت الهيئة الجهات المختصة تقديم المتورطين في هذا الاعتداء للعدالة في أسرع وقت، داعية إلى ضرورة توفير الحماية لأطراف العدالة تجنباً لتكرار مثل هذا الاعتداء.