وزارة الثقافة تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسرح

وطن: أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف السابع والعشرين من آذار من كل عام.

وقالت الوزارة في بيانها :"يأتي اليوم العالمي للمسرح، والبلاد لا زالت تجالد المحتل وتقاوم من أجل الحرية، حيث سجل المسرح والمسرحيين في فلسطين دورا كبيرا وعظيما في إثراء الوعي في دورة الكفاح الوطني الفلسطيني على مر العقود التي خلت".

وأضافت الوزارة :" قدم المسرح الفلسطيي الشهداء والأسرى على طريق الخلاص والحرية والاستقلال، وسجل المسرح في فلسطين أهمية كبيرة وبالغة الأثر في الحركة الثقافية الفلسطينية، وبذلوا كل حد من أجل تحقيق الرواية والرسالة الوطنية الفلسطينية من خلال أعمال إبداعية حققت حضورا كبيرا على المستويين العربي والعالمي".

وتوجهت الوزارة بهذه المناسبة بالتحية والتقدير لكل المبدعين الفلسطينيين في الوطن والشتات وأينما كانت أعمالهم وأدوارهم وهُم ينحتون من صخر الحياة أبداعًا وبقاء. على ما يسجلونه من أجل ان تظل الحكاية والرواية الفلسطينية خالدة في ذاكرة الأجيال.