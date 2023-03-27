مستوطنو وجنود الاحتلال يحرقون شاحنة ويحطمون سيارة اسعاف ويعتدون على المواطنين ومنازلهم في حوارة

وطن: شن المستوطنون وجنود الاحتلال موجة اعتداءات على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة مساء اليوم الاثنين.

واعتدى مستوطنون على سيارة اسعاف فلسطينية في حوارة وحطموا زجاجها ، وتم ونقل 5 إصابات الى مركز بن سيناء للعلاج.

وافادت مصادر محلية ان المستوطنين احرقوا شاحنة (ونش) في البلدة، كما وهاجموا العديد من المنازل، كما واعتدوا على سيارة اسعاف فلسطينية وحطموا زجاجها.

وترافقت اعتداءات المستوطنين مع اعتداءات نفذها جنود الاحتلال الذين اعتدوا بالضرب على احد الشبان واعتقلوا عددا اخر من المواطنين.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن خمسة مواطنين أصيبوا جراء الاعتداء، وجرى نقلهم لمركز طوارئ ابن سينا في البلدة.

وأوضح أن المستوطنين اعتدوا على سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني اثناء إسعاف المصابين في حوارة، ما أدى إلى تحطم زجاجها الامامي والجانبي.

وأشار إلى أن المستوطنين منعوا سيارة إسعاف الهلال الأحمر من التوجه إلى حوارة على دوار سلمان الفارسي وحاولوا الاعتداء على الطاقم.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال خلال التصدي لهجوم المستوطنين وسط البلدة.