بن غفير يتفق مع نتنياهو على إرجاء تمرير "الإصلاحات" مقابل تشكيل ميليشيات "الحرس القومي" بقيادته

وطن: أعلن حزب "عوتسما يهوديت"، أن رئيس الحزب ووزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، اتفق مع نتنياهو على منح الحكومة فرصة لتمرير "الإصلاحات القضائية" خلال الدورة الصيفية للكنيست "عبر الحوار".

ومقابل موافقته فقد حصل إيتمار بن غفير، على تأجيل تمرير خطة إضعاف القضاء، على التزام من نتنياهو بتشيكل "الحرس القومي".

ووفقا للاتفاق الموقع بين الجانبين، فإن قرار تشكيل "الحرس القومي" الذي سوف يكون تابعا لوزارة "الأمن القومي"، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل. ونص الاتفاق على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وتوصف قوات "الحرس القومي" التي يعتزم بن غفير تشكيلها، بأنها ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير وقمع الجماهير العربية الفلسطينية.

يذكر أن الدورة الصيفية للكنيست تنطلق يوم الأحد 30 نيسان/ أبريل المقبل، وتنتهي يوم الأحد 30 تموز/ يوليو 2023.



