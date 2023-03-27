صدامات بين مستوطنين مناهضين لحكومة نتنياهو ومؤيدين لها خلال تظاهرات عند الكنيست

وطن: تجمع عشرات آلاف المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء في محيط الكنيست الاسرائيلي في القدس المحتلة، بعد ظهر اليوم الإثنين، فيما اندلعت صدامات بين متظاهرين من انصار الاحزاب الصهيونية اليمينية ومناهضي اجراءات حكومة نتنياهو.

وكان اليمين الاسرائيلي اعلن انه سيتظاهر في مواجهة التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو وخطتها.

ودعت مجموعات يمين متطرف، بينها منظمة "لا فاميليا" الفاشية، مؤيدين لها بالحضور إلى القدس، "في حالة حرب" والتظاهر ضد معارضي خطة إضعاف القضاء.

وأضافوا "سندمر اليسار اليوم. لا تخافوا، مهما حدث، ويجب إنهاء اليساريين. ودهسهم بسيارة جيب. هم بدأوا الحرب ضدنا، وسنرد عليهم بحرب".

واعلنت شرطة الاحتلال تعزيز قواتها في مناطق مظاهرات اليمين المتطرف، وقالت بأن "الوضع قابل للاشتعال بشكل غير مسبوق".

وكتب نتنياهو في تغريدة أنه "أدعو جميع المتظاهرين في القدس، من اليمين واليسار، إلى التصرف بمسؤولية وعدم استخدام العنف. فنحن إخوة".

وأغلقت الشرطة، ظهر اليوم، شارع "أيالون" السريع في تل أبيب، حيث حاول متظاهرون الوصول إلى الشارع دون أن يتمكنوا من ذلك ودارت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة. وأغلق متظاهرون شارعا مركزيا في قلب تل أبيب أمام حركة السير. كذلك أغلق متظاهرون المدخل الجنوبي لمدينة حيفا.