"القوى" تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض

وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية لتفعيل المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، وخاصة في الاراضي المحاطة بالمستوطنات الاستعمارية والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت في بيان وصل وطن نسخة منه، اليوم الاثنين، إلى اعتبار يومي الخميس والجمعة المقبلين يومي غضب شعبي، تعبيرا عن رفض الاحتلال والمستوطنين والدفاع عن الأرض، وللمشاركة الواسعة فيهما.

وطالبت لتوسيع رقعة مقاطعة بضائع الاحتلال، خاصة في هذا الشهر المبارك، ورفض تسويقها في الأسواق الفلسطينية وفرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال على كل المستويات.

وحيّت القوى أسرانا الرازحين خلف قضبان زنزازين الاحتلال، مؤكدة أن انتصارهم هو انتصار لكل شعبنا الفلسطيني ولكل أحرار العالم، واستمرار فعاليات إسناد الأسرى خاصة الفعاليات المركزية ظهر يوم الثلاثاء أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن القوى الوطنية والاسلامية

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة

نداء الارض الخالد

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ...

يا جماهير امتنا العربية والاسلامية المجيدة ...

يا كل الاحرار والشرفاء في العالم ...

يا فرسان الانتفاضة والمقاومة البواسل ...

عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعها الدوريبحثت فيه اخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، وقد اكدت القوى على ما يلي :

اولا ً :

تتوجه القوى بالتحية الى كل ابناء شعبنا الفلسطيني المتمسكين والمدافعين عن الارض في يوم الارض الخالد الذي قدم شعبنا التضحيات الجسام في سبيل التمسك بالحقوق والثوابت والارض سواء اهلنا في الاراضي المحتلة عام 48 او في الضفة والقطاع وعاصمتنا الابدية القدس وفي مخيمات اللجوء والشتات واينما تواجد شعبنا الذي يواجه كل محاولات الاقتلاع والتهجير والجرائم المتصاعدة من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ، مؤكدين ان محاولات الاحتلال وتصريحاته التي تتنكر حتى لوجود شعبنا الفلسطيني بل تتحدث عن ما يسمى دولة اسرائيل الكبرى والترويج لضم الاردن واراضي من سوريا ولبنان وسيناء وغيرها ما هي الا محاولات يائسة لفرض غطرسة القوة التي يعتقد الاحتلال انه ممكن ان ينجح في كسر ارادة شعبنا الذي يدافع عن الحقوق الفلسطينية بل عن كرامة الامة جمعاء .

ثانيا ً :

تؤكد القوى على ان مواصلة الاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا لن تكسر ارادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وسيبقى شعبنا كتمسكا بحقه في مقاومة الاحتلال وقطعان ممستوطنيه الذين يصعدوا من عدوانهم وجرائمهم ضد شعبنا كما جرى في محرقة بلدة حوارة والاعتداء على البيوت والممتلكات وخاصة القريبة من المستعمرات الاستيطانية وحرقها والذي جرى بالامس في يبلدة سنجل بحرق احد البيوت بوجود عائلة كاملة وحرقه بهدف تخويف واقتلاع وتشريد شعبنا وهذا الامر لن ينجح امام صمود ومقاومة شعبنا .

ثالثا ً :

تؤكد القوى ان الاعتداء على المسجد الاقصى المبارك كما جرى في الايام الماضية والاعتداء على المصلين والمعتكفين والمرابطين في المسجد من اجل افساح المجال لدخول قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يندرج في اطار الجرائم التي تستهدف الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية سواء تقييد وصول المصلين ومنعهم من الوصول الى المسجد الاقصى او الاعتداء عليهم والتنميل بهم وهذا الامر الذي يندرج في اطار محاولة جر المنطقة الى حرب دينية وزعزعة الاوضاع في المنطقة مؤكدين على ان المسجد الاقصى المبارك يستوجب الدفاع عنه من الجميع مؤكدين على اهمية الوصول الى المسجد الاقصى المبارك والرباط والدفاع عنه كما ان الامر يتطلب صحوة عربية واسلامية للوقوف امام جرائم الاحتلال والارتقاء الى اتخاذ القرارات التي تكفل فرض المقاطعة والمحاكمة على هذا الاحتلال المجرم .



رابعا ً :

تؤكد القوى على تفعيل المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الارض الخالد وخاصة في الاراضي القريبة من المستوطنات الاستعمارية والحواجز العسكرية في اطار المقاومة الشعبية المستمرة في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو القوى الى اوسع مشاركة يومي الخميس والجمعة القادمين يومي غضب شعبي تعبيرا عن رفض الاحتلال وقطعان مستوطنيه والدفاع عن الارض والتضحيات التي قدمها شعبنا في سبيلها.

خامسا ً:

تؤكد القوى على توسيع رقعة المقاطعة للاحتلال وخاصة بضائعه التي يوردها الى اسواقنا الفلسطينية واهمية وفي هذا الشهر رمضان المبارك ان يتم توسيع كل اشكال مقاطعة بضائع الاحتلال ومواده ورفض تسويقها في الاسواق الفلسطينية وفرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال على كل المستويات وتوجيه التحية الى نجاح حركة المقاطعة الدولية التي جسدت نجاحات على كل المستويات في اطار حركة المقاطعة BDS واهمية العمل لان تكون المقاطعة ثقافة لدى ابناء شعبنا وابناء امتنا والتأكيد على الاجتماع الذي جرى الاسبوع الماضي في اطار تفعيل المقاطعة الشاملة .

سادسا ً :

تؤكد القوى انه لابد من وحدة شعبنا في مواجهة الغطرسة والعدوان والجرائم والتصعيد الاحتلالي سواء بالتصريحات النافية لوجود الشعب الفلسطيني او لمحو بلدات فلسطينية مثل حوارة او ما يقوم به جيش الاحتلال من عدوان متصاعد وتنفيذ سياسة القتل والتصفية التي ارتقى منذ بداية العام 90 شهيدا على ايدي جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك من عدوان وحرب مفتوحة ضد شعبنا تتطلب استعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها في اطار التمسك بالثوابت الوطنية والتاكيد على التمسك بتنفيذ اعلان الجزائر للمصالحة التي بذلت الشقيقة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا جهودا خالصة من اجل الوحدة التي تعبر عن اعتزازنا بدور الجزائر ودعمه الدائم لقضيتنا الوطنية .

سابعا ً :

تتوجه القوى بتحية اكبار واعتزاز لاسرانا البواسل ومعتقلينا الابطال الرازحين خلف قضبان زنزازين الاحتلال والتاكيد ان انتصارهم هو انتصار لكل شعبنا الفلسطيني ولكل احرار العالم مؤكدين على صمودهم وعطائهم وتؤكد القوى على الاستمرار في الفعاليات لاسناد اسرانا ومعتقلينا الابطال واستمرار الفعاليات المركزية يوم الثلاثاء على الساعة 12 ظهرا اما الصليب الاحمر رفضا لسياسة الاهمال الطبي المتعمد وما يتعرض له اسرانا وخاصة المرضى وما يتعرض له الاسير البطل وليد دقة الذي دخل عامة التاسع والثلاثين في الاسر والمصاب بعدة امراض تحتاج الى علاج فوري لانقاذ حياته امام استهتار الاحتلال .

ثامنا ً :

تتوجه القوى بالتحية الى جبهة التحرير العربية بمناسبة حلول ذكرى انطلاقتها المجيدة مؤكدين على دورهم النضالي والكفاحي في اطار الثورة الفلسطينية المعاصرة والموقف الوطني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والى الامين العام المناضل ركاد سالم الذي جسد بعمله وعطائه مع رفاقه انموذجا في مسار النضال الوطني .

المجد والخلود لشهدائنا الابرار

الحرية لاسرانا الابطال والشفاء لجرحانا البواسل

وانها لانتفاضة ومقاومة حتى النصر

القوى الوطنية والاسلامية

فلسطين –27 / 3/ 2023

