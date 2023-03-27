بعد محاصرة منزله .. قوات الاحتلال تعتقل والد الشهيدين رأفت وابراهيم عويضات في مخيم جبر

وطن: اقتحمت قوات خاصة في جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب غربي مدينة أريحا، وحاصرت منزلًا.

وأفادت مصادر إعلامية، أن جيش الاحتلال حاصر منزلًا في "حارة المقايطة" بمخيم عقبة جبر، واعتقلت منه وائل عويضات المقيطي، والد الشهيدين رأفت وإبراهيم بعد محاصرة منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار وقع بين مقاومين وقوات الاحتلال.

ولفت شهود العيان إلى أن جيش الاحتلال أطلق قذيفة "إنيرجا" تجاه المنزل المحاصر في مخيم عقبة جبر، تزامنًا مع الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه المخيم.