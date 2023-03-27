النبالي والفارس تطلق 1000 وحدة عقارية في عام 2023

رام الله والبيرة - أعلنت شركة النبالي والفارس للعقارات عن إطلاقها 1000 وحدة عقارية خلال عام 2023، في مناطق مختلفة من محافظات الوطن، ويأتي هذا الإعلان للتأكيد على مساعي الشركة الرامية لتطوير الوضع الاقتصادي، وتوفير العقارات وخلق فرص استثمارية متنوعة، وقد كثفت الشركة من نشاطها العمراني بسبب الطلب المتنامي على شراء عقاراتها المتواجدة في أهم المواقع الاستراتيجية والحيوية في مناطق عملها.

وقال المدير العام لشركة النبالي والفارس للعقارات المهندس عماد الخطيب، إننا نسعى للتطوير وزيادة الاستثمار من خلال بناء الوحدات العقارية بشكل عصري ويلبي كافة الاحتياجات السكنية للمواطنين، مؤكداً أن الشركة في ظل النمو المطرد لخطط واستريتيجيات مجلس الإدارة قادرة على بلوغ هدفها في بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية متميزة.

وأضاف الخطيب أن الشركة تعتزم التركيز على تسريع عمليات البناء والتشييد في مجمل مشاريعها الممتدة في مناطق الوسط والجنوب في الضفة الغربية، منوها أن الشركة أنجزت ما يقارب 5000 الاف وحدة سكنية خلال سنوات عملها معتبرا أن هذا العام والعام القادم عاما التحدي وبناء الفرص حيث رفعنا شعار الحياة بأبهى صورة والذي يعكس قيمنا بالبناء بأعلى جودة، والتميز في الانشاء والبناء لتبقى النبالي والفارس الشركة العقارية الأكبر على مستوى فلسطين.

وشدد الخطيب على أن الشركة تعمل بمرونة عالية بإمتلاكها وحدات سكنية وتجارية في مختلف مناطق رام الله والبيرة وبيت لحم مما يسهل على المواطن إختيار المنطقة السكنية التي يرغب إضافة الى الخيارات العديدة للتملك وأهمها الدفعة الأولى والتقسيط الميسر الذي يصل الى 60 شهر في بعض المشاريع، قائلا " إننا في النبالي والفارس رفعنا شعار نمط الحياة المتوازن لنوفر لكل الفئات في مجتمعنا الفلسطيني شققا سكنية ومرافق للبيع لنصبح الشركة الأولى التي تعطي فرصة سكنية وإستثمارية للأفراد ضمن سوق متوسطي الدخل والدخل المحدود ويتضمن كل المزايا التي يحلم بها المواطن والمستثمر لنتيح للجميع إمتلاك حلمهم الذي يرغبون".