إغلاق معبر الكرامة بسبب إضراب موظفي الجمارك "الإسرائيليين"

وطن: أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، على إغلاق معبر الكرامة بعد إضراب موظفي الجمارك "الإسرائيليين".

وأشارت وسائل الإعلام ذاتها، إلى أن إغلاق معبر الكرامة، جاء بعد إضراب موظفي الجمارك "الإسرائيليين" في سياق الاحتجاجات على قانون التعديلات القضائية.

اتسع نطاق التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لخطة إضعاف القضاء في "إسرائيل"، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.