الحكواتي.. أول مسرح متخصص في القدس لا يزال صامدا رغم التضييقات

القدس – دارين غزاوي – وطن: من فرقة مسرحية لمسرح متخصص صامد في مدينة القدس رغم كل التضييقات..

9 أيار 1984 بادرت فرقة الحكواتي المسرحية الى تأسيس مسرح فني حاضن للفرق المسرحية في مدينة القدس، وتعتبر هذه الفرقة من أهم الفرق المسرحية في تاريخ المسرح الفلسطيني التي تأسست على يد الفنان فرانسوا أبو سالم.

عرض على خشبة مسرح الحكواتي العديد من الأعمال الفنية المختلفة، من مسرحيات وفعاليات ومهرجانات، وكان حاضنة ومنبراً للنشاط الثقافي الفني، باعتباره أقدم المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس.

يتحدث المدير العام للمسرح الوطني الفلسطيني -الحكواتي- الفنان المسرحي عامر خليل عن أبرز التحديات التي تواجه المسرح كانت أهمها شح التمويل، وقلة الاهتمام بهذا الصرح الفني المختص بالعمل المسرحي، بالإضافة للقيود السياسية، وتضييقات الاحتلال الكبيرة.

رسالة الفنان خليل هي أن المسرح الفلسطيني والفنون المسرحية بحاجة لدعم واهتمام أكبر، مؤكداً على أن باب المسرح مفتوح دائماً لدعم أي موهبة أو عمل فني.

