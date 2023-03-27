نتنياهو يؤجل خطابه بعد تهديد بن غفير بإسقاط الحكومة

وطن: قال قياديون في حزب الليكود، صباح اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، خلال "خطاب" سيلقيه صباح اليوم عن تعليق التشريعات التي تدفعها حكومته لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بعد المظاهرات الصاخبة الليلة الماضية والتي استمرت حتى الفجر، في أعقاب إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، لكن نتنياهو عاد لتأجيل موعد خطابه بعد مداولات مع رؤساء أحزاب الائتلاف قبيل إلقاء خطابه.

وكان من المقرر أن يلقي نتنياهو الخطاب في العاشرة صباحا، لكن تم تأجيله في أعقاب تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال تعليق تشريعات الخطة القضائية

وفرقت الشرطة الإسرائيلية جميع المظاهرات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، قبيل فجر اليوم الإثنين، وفتحت الشوارع التي أغلقها المتظاهرون خلال الليلة الماضية. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل" و"تحث بشدة الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن". ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "خطابا للأمة" صباح اليوم.