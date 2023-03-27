مصادر عبرية: نتنياهو سيوقف التعديلات القضائية

وطن: أفادت القناة 12 العبرية بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل.

كذلك، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو أنه سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي في بيان في الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك، عقب مطالبة رئيس الاحتلال يتسحاق هرتصوغ الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الاصلاح القضائي صباح الاثنين بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وكان نتنياهو أنهى صباح اليوم مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الحرب يوآف غالانت أمس.

وتظاهر آلاف المستوطنين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ليل الأحد/ الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء.