شرطة الاحتلال تغلق محيط الكنيست تحسبا لتظاهرة مليونية

وطن: بدأت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الاولى بإغلاق الطرق حول مبنى الكنيست في القدس المحتلة.

وتسعى شرطة الاحتلال لاغلاق المنطقة على ضوء الدعوات التي اطلقتها مجموعات المستوطنين لتنظيم تظاهرة مليونية ضد حكومة نتنياهو اليوم امام مبنى الكنيست.

ودعا مستوطنون يوم امس لتنظيم تظاهرة مليونية اليوم الاثنين قرب الكنيست احتجاجا على نتنياهو والتعديلات القضائية وللمطالبة بوقفها واستقالة نتنياهو.

وشهدت دولة الاحتلال يوم أمس صدامات هي الاعنف من نوعها بين المستوطنين وشرطة الاحتلال على ضوء قرار نتنياهو اقالة وزير الحرب غالانت من منصبه.