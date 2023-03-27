قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى فجراً وتخرج المعتكفين بقوة السلاح

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، باحات المسجد الأقصى والمسجد القبلي، ونفذت اعتداءات عنيفة على المصلين بقوة السلاح.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخرجت المعتكفين من ساحات الأقصى والقبلي بقوة السلاح عبر باب السلسلة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منازل الأهالي في حي باب حطة بالقدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات بين الأهالي والقوات.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات عاثثت فسادًا وتخريبًا في منازل عدة.