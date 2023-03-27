تصفيات أمم أوروبا.. البرتغال تكتسح لوكسمبورج وإنجلترا تجتاز حاجز أوكرانيا

وطن: اكتسحت البرتغال مضيفتها لوكسمبورج بسداسية نظيفة مساء الأحد في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات "يورو 2024".

وسجل سداسية البرتغال كريستيانو رونالدو "هدفان" في الدقيقتين التاسعة، و31 على التوالي، وجواو فيليكس بالدقيقة 15، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 18، وأوتافيو بالدقيقة 77، ورافائيل لياو عند الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، عززت البرتغال من تصدرها للمجموعة العاشرة، بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد لوكسمبورج عند نقطة واحدة في المركز الخامس، وقبل الأخير.

بدوره، حقق المنتخب الإنجليزي فوزه الثاني على التوالي في التصفيات، بتغلبه على ضيفه الأوكراني بهدفين دون مقابل على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وسجل هاري كين في الدقيقة 37، وبوكايو ساكا بالدقيقة 40 هدفي إنجلترا.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تلقى نظيره الأوكراني الخسارة في مباراته الأولى بالتصفيات، ليبقى بلا نقاط.

وفي نفس المجموعة، عاد منتخب إيطاليا لطريق الانتصارات، بفوز سهل على مضيفه المالطي بهدفين دون رد، سجلهما ماتيو ريتيجي في الدقيقة 15، وماتيو بيسينا بالدقيقة 27.

وبهذا الفوز، يتساوى المنتخب الإيطالي مع مقدونيا الشمالية في المركز الثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما تلقى الهزيمة على أرضه أمام إنجلترا بهدفين لواحد في الجولة الأولى، بينما ظل منتخب مالطة في ذيل الترتيب بلا رصيد.

وفي مباريات أخرى، فازت أيسلندا على ليشتنشتاين بسباعية نظيفة، وكازاخستان على الدنمارك بثلاثية لهدفين، وسلوفينيا على سان مارينو بهدفين دون مقابل، وسلوفاكيا على البوسنة والهرسك بذات النتيجة، وفنلندا على إيرلندا الشمالية بهدف دون رد.