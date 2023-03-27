تظاهرات واحتجاجات واسعة ضد حكومة نتنياهو وإقالة "غالانت"

وطن: أججت الخطوة التي أقدم عليها نتنياهو بإقالة وزير الجيش يوآف غالانت، الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء، إذ أعلنت الجامعات الإسرائيلية الإضراب المفتوح احتجاجا على مواصلة تشريعات إضعاف القضاء، كما قرر الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية الانضمام إلى الاحتجاجات وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي خطوة استثنائية، قررت هيئة أركان جيش الاحتلال عقد جلسة الاثنين، لبحث التداعيات الأمنية لإقالة غالانت، علما بأن الأصوات تتعالى داخل قيادات الجيش للمطالبة بوقف تشريعات مخطط إضعاف القضاء، في ظل تداعياته السلبية على كفاءة الجيش الإسرائيلي.

وفي أعقاب إقالة غالانت، انتشر المتظاهرون في شوارع مدن مركزية من بينها "تل أبيب" وحيفا وبئر السبع، وأغلق متظاهرون مسالك شارع "أيالون" في تل أبيب، للتعبير عن رفضهم للخطوة التي أقدم عليها نتنياهو.

وسرعان ما تجمع آلاف المتظاهرين حول منزل نتنياهو في القدس، وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما نصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز لمنعهم من اقتحام المنزل.

استقالة القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك

وأعلن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، استقالته، مساء الأحد، احتجاجا على إقالة غالانت. وقال آساف زمير في تغريدة على "تويتر": "لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة. أعتقد أن من واجبي ضمان بقاء اسرائيل منارة للديمقراطية والحرية في العالم".

المصدر: (عرب48)