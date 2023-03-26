شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تدعم فريق الدبكة التابع لمدرسة الفرير في بيت حنينا

وطن: قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي دعمها لفريق الدبكة التابع لمدرسة الفرير في بيت حنينا/القدس، جاء ذلك من خلال تزويدهم بالزي الخاص بالدبكة، سعياً نحو الحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني الأصيل وتعميقه ونقله للأجيال القادمة.

وقال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، "إن دعمنا لفريق الدبكة التابع لمدرسة الفرير يأتي في إطار واجبنا كشركة وطنية في المساهمة في حفظ التراث والإرث الفلسطيني والهوية الفلسطينية، خاصة وأن الدبكة تعد من الرقص الفلكلوري الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بهوية شعبنا الفلسطيني وتاريخه عبر القرون، ما يتوجب علينا المحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة.

وأشاد الهندي بجهود مدرسة الفرير وسعيها لتعميق وزرع التراث الفلسطيني لدى الأجيال الصاعدة، من خلال تأهيل العديد من الطلاب سنوياً بهذا النوع الهام من الفن الأدائي، مشيراً إلى أن الشركة تسعى باستمرار لدعم النشاطات والمبادرات الهادفة لتنمية طلبة المدارس ثقافياً.

من جهته، توجه جورج النبر مدير مدرسة الفرير الثانوية بالشكر لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على دعمها للفريق، موكداً أهمية هذا الدعم في تشجعيهم على مواصلة التدريب والوصول إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن مدرسة الفرير تهتم منذ عقود بتعليم طلبتها الدبكة بالإضافة إلى فنون أخرى، حيث عملت المدرسة على إنشاء مدرسة للدبكة منذ 12 عاماً تؤهل سنوياً حوالي 200 طالب بفن الدبكة الشعبية.

وتحرص شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي منذ نشأتها على دعم القطاع الثقافي والفني، كدعم عدد من المؤسسات الفنية والموسيقية كمؤسسة الكمنجاتي، ومعهد إدوارد سعيد بالإضافة إلى مركز يبوس وغيرها من المؤسسات الثقافية، كما عملت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على رعاية عدد من المهرجانات الفنية الثقافية والسينمائية والمسرحيات الهادفة والتي لها دور في إبراز التراث والفن الفلسطيني الهادف.