برنامج "مُشرقة" لحماية مشاريع النساء الفلسطينيات

وطن: أطلقت المشرق للتأمين وتحت رعاية ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة برنامج "مُشرقة" وهو برنامج خاص لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ايماناً منها بأهمية مشاريع النساء والتي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع.

واستقبلت غنام مدير عام المشرق للتأمين – نهاد أسعد والوفد المرافق في مقر المحافظة معربة عن سعادتها وتقديرها لجهود المشرق للتأمين في دعم كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني وخاصة النساء.

ونقل أسعد تحيات مجلس ادارة المشرق للتأمين ورئيسها التنفيذي لعطوفة المحافظ مؤكدا على أن جزء كبيراً من استراتيجية الشركة المجتمعية يقوم على دعم مشاريع النساء الفلسطينيات.

وبتوصية من المحافظ، قدمت المشرق للتأمين وثيقة تأمين " مُشرقة" لحماية مشروع "ذوق" لصاحبته السيدة فداء حامد، وهي احدى الناجيات المتعافيات من مرض سرطان الثدي. وتعمل فداء وعدد من النساء في مشروعها على اعداد الحلوى والشوكولاته من تمور فلسطينية. كما يذهب ريع جزء من ارباح المشروع لدعم علاج مرضى السرطان.

واضافت غنام: " يعتبر برنامج "مُشرقة" خياراً مهماً للنساء اذ يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على مشاريعهن." آملة أن يكون هذا البرنامج محفزًا للنساء على العمل في مجال ريادة الأعمال وتحقيق أحلامهن في هذا المجال.

وأثنت غنام على جهود القائمين على المشرق للتأمين الحاضرين في كافة المحافل والذين لا يتوانون عن تقديم الدعم والمساهمة في انجاح مختلف المبادرات مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية والتاريخية معهم.

وعن اطلاق البرنامج، قال الرئيس التنفيذي للمشرق للتأمين – أيوب زعرب: " إن اعداد وإطلاق خدمة تأمين خاصة بمشاريع النساء تهدف الى دعم وتشجيع النساء الفلسطينيات على تحقيق الاستقلال المالي لهن وتنمية المشاريع الخاصة بهن، وتعزيز الدخل مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة لهن ولعائلاتهن ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل."

وأضاف أسعد: " يتيح البرنامج الفرصة للنساء حماية مشاريعهن من الاخطار بأسعار معقولة، والتي قد تؤدي الى فقدان الدخل. وبهذا يمكن لهن التركيز على تطوير هذه المشاريع بدلاً من القلق بشأن المخاطر التي قد تحصل."

وفي نهاية اللقاء شكر أسعد غنام على استقبالها وثقتها ودعمها لمبادرات المشرق للتأمين مؤكدا على طيب العلاقة وعمقها مع المحافظة.