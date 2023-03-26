انتشال 29 جثة وإنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل التونسية

وطن: أعلن الحرس البحري التونسي مساء السبت أن وحداته بمدينة المهدية انتشلت 8 جثث وأنقذت 11 مهاجرا من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء بعد غرق مركبهم في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية.

كما تم انتشال 19 جثة من طرف مركب صيد بحري تونسي على بعد 36 ميلا عن السواحل التونسية بعد غرق مركبهم، إضافة إلى انتشال جثتين في سواحل صفاقس من طرف مركبي صيد بحري في عمليتين منفصلتين.

وأكد مصدر من الحرس البحري أن مركب الهجرة السرية انطلق من سواحل مدينة جبنيانة التابعة لولاية صفاقس.

وحسب وسائل إعلام تونسية، فإنه خلال الأيام الأربعة الماضية غرقت خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس مما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وفقدان 67 آخرين، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا.