لجنة المتابعة العليا: أي مماطلة احتلالية باطلاق سراح الأسير وليد دقة فوراً محاولة إعدام بطيء له

وطن: قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اراضي عام 1948 إن "أي مماطلة في إطلاق سراح وليد الفوري هي بمثابة جريمة حرب ومحاولة إعدام بطيء من جانب الدولة. الحرية الفورية لوليد مع التمنيات له بالصحة والسلامة والتعافي".

وطالبت لجنة المتابعة العليا، اليوم الأحد، بإطلاق سراح الأسير والقيادي وليد دقة فورا، نظرا لتدهور حالته الصحية وكي يواصل علاجه الى جانب عائلته.

كما دعت المتابعة إلى إطلاق حملة دولية لإطلاق سراح الأسير دقة فورا.

وكانت عائلة الأسير دقة قالت في تصريح "إننا، عائلة الأسير وليد دقة، إذ نتابع بقلق شديد الوضع الصحي لوليد في مستشفى (برزيلاي) في عسقلان، لنتقدم بالشكر لجميع الأهل والأحبة والأصدقاء، من فلسطين والعالم العربي والعالم، على تضامنهم ومشاعرهم وصلواتهم. ونتمنى على الجميع تحري الدقة في النشر، والالتزام بما يصدر عن العائلة رسميا في هذا الصدد، سواء فيما يتعلق بوضع وليد الصحي، أو القانوني، أو انطلاقة حملة مناصرة محلية أو عربية أو دولية، إذ يجري التنسيق لذلك بين العائلة والجهات ذات العلاقة. دمتم جميعا، الشفاء لوليد والحرية له ولكافة الأسرى".

(المصدر- عرب 48)