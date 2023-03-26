الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية "مجدو"

وطن: كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد عن كيفية تنقل منفذ عملية مجدو قبل أسابيع شمال فلسطين المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن منفذ عملية مجدو استخدم دراجة كهربائية داخل فلسطين المحتلة ويتم فحص إمكانية المساعدة التي تلقاها من الداخل.

ولفتت إلى أن المنفذ والذي استشهد لاحقا خلال محاولته عبور السياج الأمني بين شمال فلسطين المحتلة ولبنان كان يحمل بطاريات دراجات في حقيبته.

ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة بشأن طريقة عبور منفذ عملية مجدو من لبنان إلى فلسطين المحتلة.

وقالت الإذاعة إن منفذ العملية استخدم سُلّمًا لاجتياز السياج الأمني بين فلسطين المحتلة ولبنان، قبل تفجيره العبوة الناسفة.

وأشارت إلى أن التقدير لدى الأمن الإسرائيلي يزداد بشأن إرسال حزب الله منفذ العملية.

وقالت: "حزب الله عرف كيف يوجه المنفذ فيما يتعلق بمحور عبور السياج الأمني وطريقته، وتجهيزه للعمل".