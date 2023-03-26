بوتين ينفي وجود تحالف عسكري مع الصين

وطن: نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وجود تحالف عسكري مع الصين، وأكد أن علاقات روسيا مع بكين تقتصر على التعاون فقط.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية، إن روسيا والصين تعملان على تطوير التعاون، بما في ذلك على المسار العسكري، لكنه أكد أن هذا “ليس تحالفا عسكريا”، بحسب وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وأضاف بوتين عندما سئل عما إذا كان التعاون بين موسكو وبكين يشكل تهديدا للغرب: “هذا غير صحيح على الإطلاق”.

وقال بوتين: “نحن لا ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين. نعم، نتعاون أيضا على مسار التعاون الفني العسكري، ولا نخفيه، لكنه يتسم بالشفافية، ولا يوجد شيء سري هناك”.

وأضاف بوتين أن موسكو تعمل أيضا على تطوير التعاون العسكري مع بكين، بما في ذلك التدريبات المشتركة.

وقال بوتين: “بالمناسبة، ليس فقط مع الصين، ولكن مع دول أخرى أيضا. نواصل ذلك الآن، على الرغم من التطورات في دونباس وزابوريجيا وخيرسون. كل شيء يتسم بالشفافية، لكنه ليس تحالفا عسكريا”.