قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في مخيم طولكرم بعد اشتباكات مسلحة مع مقاومين

وطن: اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال صباح اليوم الاحد، عقب مداهمة قوات خاصة لمخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، تصدى لها مقاومون في المخيم وخاضوا اشتباكات مسلحة معها، ما دفع قوات الاحتلال لارسال تعزيزات عسكرية للمخيم.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال حاصرت منزلا في المخيم اعتقلت منه ثلاثة شبان بينهم شقيقي الشهيد سيف ابو لبدة.

وقال نادي الأسير ان قوات الاحتلال اعتقلت بهاء محمد فياض (27 عامًا)، بالإضافة إلى الشقيقين وسام سيف ابو لبدة ( 24 عامًا)، وعبد سيف ابو لبدة (19 عامًا)، وهما أشقاء الشهيد سيف ابو لبدة.

‏وذكر نادي الأسير، أنّ قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على والد المعتقل، بهاء فياض وجرى نقله إلى المستشفى