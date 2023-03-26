شرطي من شرطة الاحتلال يعدم شابا من كفر ياسيف في الداخل المحتل

وطن: قالت مصادر محلية في الداخل المحتل ان عنصرا من شرطة الاحتلال اعدم الشاب عمر سواعد في العشرينيات من عمره، فجر اليوم الأحد، حيث نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته.

ووفقا لإفادات شهود عيان، فإن الشاب تواجد داخل مركبة عندما تعرض لإطلاق الرصاص من قبل أحد عناصر شرطة الاحتلال من مسافة صفر، حيث ترك الشاب يغرق في دمائه، وهرب من المكان.

ويرجح أن الشرطي وجه الرصاص بشكل مباشر تجاه الشاب وأصابه بالقسم العلوي من جسمه، فيما لم تعرف الأسباب التي دفعت بالشرطي لإطلاق الرصاص صوب الشاب في كفر ياسيف وقتله، حيث زعمت شرطة الاحتلال أنها تحقق في ملابسات الحدث.

وبحسب المواقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الشرطي كان خارج خدمته حين أطلق النار على سواعد الذي كان على متن مركبة مع آخرين، وحين أصيب ألقوا به في الشارع.

وأصدر مركز "حيان" الطبي بيانا جاء فيه: "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لمصاب بالعشرينيات من عمره، إثر تعرضه لإطلاق نار ببلدة كفر ياسيف، حيث وصفت إصابته بالحرجة، وتم نقله لغرفة العلاج المكثف بالمركز الطبي الجليل".

(المصدر- عرب 48)