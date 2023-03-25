وقفتان في الداخل المحتل احتجاجا على سياسة الهدم والترحيل من قبل سلطات الاحتلال ضد أهالي النقب

وطن: شارك العشرات من بلدتي سخنين وشفاعمرو في أراضي الـ48، مساء اليوم السبت، في وقفتين احتجاجا على سياسة الهدم والترحيل ضد أهالي النقب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ونظمت الوقفة الاولى على مفرق "الناعمة – شفاعمرو"، بدعوة من لجنة المتابعة لتنظيم نشاطات يوم الأرض هذا العام تحت شعار "لن نرحل عن أرضنا".

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، إضافة إلى لافتات تؤكد أهمية الصمود والوقوف لجانب أهالي النقب بمواجهة سياسات الهدم والترحيل.

وفي مدينة سخنين، شارك العشرات في وقفة التحام مع النقب في ظل ما يتعرض له المواطنون هناك من هجمة تستهدف أراضيهم ومنازلهم.

ونظمت الوقفة مقابل النصب التذكاري للشهداء، ورفع المشاركون لافتات إسناد لأهالي النقب وأخرى منددة بعمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.