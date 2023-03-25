اصابة جنديين احدهما خطيرة في عملية اطلاق نار في حوارة

وطن: اصيب جنديان اسرائيليان مساء اليوم السبت، في عملية اطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر عبرية، ان جنديين اصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة وثالث بشظية من مركبة في حوارة، وتم نقل الجنديان للعلاج في مستشفى بيلنسون في الداخل المحتل.

وافادت مصادر محلية، ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال تنتشر على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة.

واضافت المصادر ان مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود احتلال في بلدة بيتا قرب حوارة جنوب نابلس.

واغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة نابلس خاصة الجنوبية للبحث عن المركية التي تم اطلاق النار من خلالها.