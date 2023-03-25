إيران تهدد بالرد على استهداف قواعدها بسوريا

وطن: هددت جمهورية إيران، اليوم السبت، بالرد على استهداف قواعدها في سورية.

وقالت طهران في تصريح صحفي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن تلك القواعد أنشأت بناء على طلب حكومة النظام السوري من أجل التصدي للإرهاب وعناصر "داعش".

ونفى المتحدث باسم المجلس الأعلى، كيوان خسروي، علاقة طهران في الهجوم على القواعد الأمريكية "غير الشرعية" في سورية، بناء على تصريحات المسؤولين الأمريكيين.

وأضاف أن "أمريكا تسعى إلى التملص من تبعات وتداعيات احتلالها غير القانوني لجزء من الأراضي السورية على القوات العسكرية لهذا البلد، ومحاولة توجيه اتهامات لإيران لا صحة لها".

وأكد خسروي أنه "لا يمكن لواشنطن أن تنسب المواجهة الطبيعية والقانونية للدول المحتلة مع القوات العسكرية الأميركية إلى دول أخرى من خلال خلق أزمات مصطنعة ومفبركة".

وأشار إلى أن "إيران تحملت أثمانًا كبيرة لمواجهة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في سورية، وتعارض أي عمل يهدد استقرار هذا البلد وتقف في وجهه".

وأوضح المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، دور واشنطن في تشكيل ودعم "داعش" كأداة في حرب الوكالة لتحقيق أغراض سياسية في سورية والعراق.

وقال: "في اليومين الماضيين نفذت عدة مروحيات أمريكية طلعات جوية بهدف زعزعة الاستقرار في سورية، وأقدمت على نقل إرهابيي داعش داخل الأراضي السورية، وهو ما يستدعي ردا صارما".

وختم تصريحاته: "أي مسوغ لاستهداف القواعد التي تم إنشاؤها بناء على طلب حكومة النظام للتصدي للإرهاب وعناصر داعش الإرهابي في هذا البلد سيقابل برد مضاد وحاسم".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن حصيلة قتلى القصف الأمريكي في سورية على مواقع لمليشيات موالية لإيران ارتفعت إلى 19، ومن بين القتلى 9 أشخاص يحملون الجنسية السورية ويعملون مع المليشيات و3 عناصر من قوات الأمن التابعة للنظام السوري، فيما بقيت هوية 7 أشخاص مجهولة.