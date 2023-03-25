جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد طارق معالي في كفر نعمة غرب رام الله

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في قرية كفر نعمة غرب رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد طارق عودة معالي (42 عاما)، بعد تسلم جثمانه يوم أمس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد معالي من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أن يُصلى عليه في مسجد القرية، ليتم بعدها مواراته الثرى في المقبرة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد معالي ملفوفا بالعلم الفلسطيني، منددين بجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا.

واستشهد معالي في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن، على "جبل الريسان" شمال غرب رام الله، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه منذ ذلك الحين.

والشهيد معالي متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: وليد (12 عاما)، وليث (8 عاما)، وأحمد (6 أعوام)، وكان يعمل في محل للألمنيوم خارج القرية، وهو أسير سابق أمضى قرابة العامين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.