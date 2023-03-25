14 قتيلا جراء إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأميركية

وطن: لقي 14 شخصا على الأقل، مقتلهم بسبب إعصار وعواصف رعدية اجتاحت ولاية مسيسيبي جنوب شرق الولايات المتحدة، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الجمعة، حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وحسب شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأميركية، فقد تسبب الإعصار بأضرار واسعة على بعد 60 ميلاً شمال شرق بلدة جاكسون بولاية ميسيسيبي".

كما أشارت سلطات مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية، إلى حدوث دمار واسع جراء الإعصار الذي اجتاح الشمال الشرقي للولاية بسرعة 70 ميلاً في الساعة 113 كم / ساعة دون أن يضعف، مسرعاً نحو ألاباما عبر بلدات، بما في ذلك وينونا، وأموري.

وكان الطقس في الولايات الأميركية قد تسبب في وقت سابق بتساقط حبات برد بحجم كرات الغولف، ليتحرك الإعصار عقب ذلك عبر عدة ولايات جنوبية، الأمر الذي دفع الشرطة الأمريكية إلى إطلاق تحذير من مخاطر الوضع على حياة العابرين للطرقات.