مئات العاملين بـ "رافائيل" للصناعات العسكرية الاسرائيلية يقررون ترك اعمالهم احتجاجا على الاصلاح القضائي

وطن: قال موظفو شركة "رافائيل" الإسرائيلية التي تطور التكنولوجيا والأسلحة، بما في ذلك القبة الحديدية، اليوم السبت، إنهم سيتركون عملهم احتجاجًا على مضي حكومة نتنياهو في خطتها للإصلاح القضائي، وفقًا للقناة 13 العبرية.

وأضاف هؤلاء في بيان لهم، "لقد اخترنا تكريس حياتنا وذكائنا وطاقتنا لتطوير القوة التكنولوجية الأمنية لإسرائيل، على أساس الطابع اليهودي والديمقراطي. لكن الديمقراطية الآن تسرق من قبل الفاشيين. سنترك أماكننا".

وجاء في البيان، الذي حمل توقيع ألف من موظفي الشركة، "نشهد هذه الأيام حملة لتدمير مبادئ الدولة اليهودية من خلال تشريعات جامحة تحدث شرخًا في الأمة بما في ذلك التحريض على العنف".

وحذر الموقعون من أن الإضرار بالديمقراطية التي تحدث هذه الأيام ستضر بشكل كبير بشركة "رفائيل" على وجه الخصوص، والصناعات العسكرية بشكل عام.

وقال موظفو الشركة: "نتوقع من القيادة في إسرائيل أن تتفهم خطورة وضخامة الساعة، والعمل وفقًا لذلك لوقف الهجوم على الديمقراطية، وللتفاوض وإعادة إسرائيل إلى المسار اليهودي الديموقراطي، بروح قيم إعلان الاستقلال الذي تربت عليه أجيال منذ نشأتها".

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)